Enea Bastianini feiert in der MotoGP im drittletzten Rennen des Jahres seinen ersten Saisonsieg. Der Italiener gewinnt auf einer Ducati den Grand Prix von Malaysia. Enea Bastianini siegte in Sepang vor seinen Markenkollegen Alex Marquez und Francesco Bagnaia. Als Dritter baute der aus der Pole-Position gestartete italienische Weltmeister Bagnaia seine Führung in der WM-Wertung gegenüber dem zweitplatzierten Jorge Martin leicht aus. Der Spanier musste sich in Sepang mit dem 4. Platz begnügen. Martin liegt in der WM-Wertung nun 14 Punkte hinter Bagnaia zurück. In den letzten beiden Saisonrennen in Katar und Valencia am nächsten und übernächsten Wochenende sind (inklusive Sprints) noch 74 Punkte zu vergeben.

Bild: keystone