(ATP 46) reistim Gepäck an die Swiss Indoors in Basel. Der 38-jährige Waadtländer scheidet am ATP-250-Turnier in Stockholm in den Achtelfinals aus.(ATP 81) in nur 66 Minuten 4:6, 1:6. Dabei war der dreifache Grand-Slam-Turniersieger, der am Dienstag mit einem Zweisatzsieg in der 1. Runde gegen den Kroaten Borna Gojo (ATP 76) überzeugt hatte, über weite Strecken chancenlos. Machac, jüngst Sieger von zwei Challenger-Turnieren, demonstrierte sein enormes Selbstvertrauen.Wawrinka hingegen befindet sich seit dem Davis-Cup-Finalturnier, an dem er seine beiden Einzel gewonnen hatte,. Der ehemalige Weltranglisten-Dritte, der drei seiner letzten vier Partien verloren hat, wird nächste Woche in Basel einige Weltranglistenpunkte verteidigen müssen. Vor einem Jahr stiess der Romand am ATP-500-Event bis in die Viertelfinals vor. (hah/sda)