Die New Jersey Devils feierten in der NHL im elften Saisonspiel den siebenten Sieg, den vierten in den letzten fünf Partien. Obwohl Captain Nico Hischier und Topskorer Jack Hughes fehlten, bezwangen sie die Chicago Blackhawks mit Philipp Kurashev 4:2.



Nebst dem an einer Oberkörper-Verletzung leidenden Hischier spielte bei den Devils auch Torhüter Akira Schmid nicht. Damit standen bei New Jersey mit Stürmer Timo Meier und Verteidiger Jonas Siegenthaler bloss zwei Schweizer im Einsatz. Beide blieben wie auch Kuraschew ohne Punkte.



Titelverteidiger Vegas Golden Knights unterlag den Anaheim Ducks auswärts 2:4 und kassierte die erste Niederlage in der laufenden Meisterschaft nach 60 Minuten, die zweite insgesamt. Für die Ducks war es der sechste Sieg in Serie. (nih/sda)