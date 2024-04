Töffrennfahrer Noah Dettwiler hat es in seinem dritten Rennen in der Moto3-WM zum ersten Mal in die Punkte geschafft. Der in zwei Wochen 19-jährige Basler klassierte sich in dem von vielen Stürzen geprägten Grand Prix von Amerika in Austin im 14. Rang.



Den Sieg holte sich der aus der Pole-Position gestartete Kolumbianer David Alonso vor den Spaniern Daniel Holgado und Angel Piqueras. Holgado verteidigte damit knapp seine Führung in der Gesamtwertung vor Alonso. (ram/sda)

Bild: keystone