Christian Streich hört nach 29 Trainer-Jahren beim #SCF zum Saisonende auf. pic.twitter.com/UnWqt7wTmu — SC Freiburg (@scfreiburg) March 18, 2024

Nach mehr als zwölf Jahren ist Schluss:Das gab der Klub am Montag bekannt. Seit einigen Tagen mehrten sich bereits die Meldungen, dass der 58-Jährige zu einem Aus tendiere. «Dieser Verein ist mein Leben. Ein grosser Verein, eine grossartige Zeit für mich. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Adieu zu sagen», kommentierte Streich seine Entscheidung in einer Mitteilung an die Fans.Streich wirkte, zuerst 17 Jahre lang als Juniorentrainer, ehe er im Januar 2012 das Traineramt bei den Profis übernahm. Sein Dialekt und das emotionale Coaching machten ihn legendär. Er führte Freiburg vor zwei Jahren in den. Im Europacup schafften Streich und Freiburg die. 2015 stieg Freiburg unter Streich auch mal ab, der Klub hielt jedoch am Trainer fest und stieg umgehend wieder auf.Streich scheute ausserdem auch nie davor zurück, sich über Themen ausserhalb des Sports zu äussern. Im Januar, als es in Deutschland landesweit zu Protesten gegen die AfD kam, hielt der Trainer eine flammende Rede gegen die in Teilen rechtsextreme Partei, wofür er viel Zuspruch erhielt, aber auch Kritik einstecken musste.Der Nachfolger steht noch nicht fest. Zu den Kandidaten zählt auch der Schweizer(41), der im Moment die zweite Mannschaft des SC Freiburg trainiert. (nih/sda/t-online)