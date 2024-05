Über 400 Pflichtspiele absolvierte Fabienne Humm für die FCZ Frauen und erzielte dabei mehr als 300 Tore. Nun erklärte die zehnfache Meisterin, siebenfache Cupsiegerin und fünffache Torschützenkönigen ihren Rücktritt vom aktiven Fussball per Ende Saison.



Humm lief zudem 80-mal für die Schweiz auf und schoss dabei 25 Tore. Unter anderem erzielte sie Ende 2022 im Playoff gegen Wales für den entscheidenden Treffer in der letzten Minute der Verlängerung, der dem Nationalteam die Teilnahme an der WM-Endrunde 2023 in Australien und in Neuseeland sicherte. An der WM 2015 in Kanada traf sie gegen Ecuador innerhalb von fünf Minuten dreimal und sorgte damit für den bis heute schnellsten Hattrick an einer Weltmeisterschaft.



FCZ-Präsident Ancillo Canepa ehrte die 37-Jährige mit den Worten: «Fabienne ist nicht nur in Zahlen die erfolgreichste Schweizer Fussballerin aller Zeiten, sie wird auch aufgrund ihrer Persönlichkeit als Legende in die Geschichte der FCZ Frauen und des Schweizer Frauenfussballs eingehen.» Der FCZ werde nicht nur ihre Tore vermissen, sondern auch «eine vorbildliche Fussballerin, die als Teamplayer stets die Interessen der gesamten Mannschaft und des Klubs in den Vordergrund stellte.» (nih)

