Nach Frankreich schlägt der EM-Gastgeber und Vorrunden-Gegner der Schweiz auch die Niederlande im Testspiel.



Nach einem frühen Rückstand kehrte Deutschland die Partie in Frankfurt und siegte mit 2:1. Maximilian Mittelstädt, der mit einem Fehler das 0:1 nach vier Minuten begünstigt hatte, traf noch vor Ablauf der ersten Viertelstunde mit einem schönen Schuss zum 1:1. Der Siegtreffer gelang Stürmer Niclas Füllkrug nach einem Eckball von Toni Kroos in der 85. Minute.



Ungarn, am 15. Juni in Köln der erste EM-Gegner der Schweiz, setzte seine Serie der Ungeschlagenheit fort. Nach dem 2:0 im Testspiel gegen Kosovo ist das Team des Italieners Marco Rossi seit 14 Spielen ohne Niederlage.



Viel weniger gut läuft es Schottland seit einigen Monaten. Der dritte Schweizer Vorrunden-Gegner an der EM verlor daheim gegen Nordirland mit 0:1 und wartet nun seit sieben Spielen auf einen Sieg. In dieser Phase kassierten die Schotten 19 Tore. (kat/sda)

Bild: keystone