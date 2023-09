Der FC Thun verteidigt seine Tabellenführung. Die Berner Oberländer fügen dem FC Sion dank späten Treffern zum 3:2-Auswärtserfolg die erste Niederlage zu.



Bis fast in die Schlussviertelstunde war die Welt des FC Sion im Tourbillon in Ordnung. Dank den Toren von Baltazar und Ilyas Chouaref in der ersten Halbzeit war er auf gutem Weg zu drei Punkten und der Rückkehr an die Tabellenspitze.



Miguel Castroman mit einem schönen Weitschuss (74.) und Ihsan Sacko per Penalty (78.) brachten Thun wieder zurück ins Spiel. In der 88. Minute gelang dem im eigenen Nachwuchs gross gewordenen, 20-jährigen Marc Gutbub nach schöner Vorarbeit des 19-jährigen Sacko sogar noch das 3:2.



Ähnlich wie Thun kam auch der zuletzt in der Liga zweimal geschlagene FC Aarau am Montagabend zu drei Punkten: Trotz eines frühen 0:2-Rückstandes gewann die Mannschaft von Alex Frei gegen den FC Vaduz daheim 3:2. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verkürzte Shkelqim Demhasaj. Nach der Pause führten ein Eigentor und der Treffer von Arijan Qollaku in der 87. Minute zur Wende. (dab/sda)

