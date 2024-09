Spanien muss sich gegen Serbien mit der Punkteteilung begnügen. Der Europameister und Titelverteidiger in der Nations League spielt in Belgrad 0:0. Die Gastgeber spielten vor allem zu Beginn mutig mit und hatten durch Luka Jovic sogar die beste Chance des Spiels. In der zweiten Halbzeit zogen sich die Serben dann weit in die eigene Hälfte zurück und verteidigten so das Unentschieden über die Zeit. In der 2. Runde treffen die Spanier am Sonntag in Genf auf die Schweiz.



Mehr lief in der Gruppe A der Liga A: Portugal gewann gegen Kroatien auch dank einem Tor von Cristiano Ronaldo, seinem 900. Karriere-Treffer, 2:1.



Im Glasgower Hamden Park glich Schottland gegen Polen einen 0:2-Rückstand aus. Als schon alles auf ein Unentschieden hindeutete, erzielte Nicola Zalewski in der 97. Minute per Penalty das 3:2-Siegtor.



In den Niederungen der Nations League spielte sich derweilen Historisches ab. San Marino jubelte nach einem Treffer von Nicko Sensoli über das 1:0 gegen Liechtenstein. Es war der erste Sieg seit 20 Jahren, 2004 gewann San Marino in einem Freundschaftsspiel ebenfalls 1:0 gegen Liechtenstein. (nih/sda)