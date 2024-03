Arnaud Boisset schaffte im Europacup seinen dritten Sieg. Der 25-jährige Walliser gewann den Super-G in Verbier und sorgte unweit seiner Heimat für den zweiten Schweizer Sieg innert 24 Stunden. Tags zuvor hatte der Berner Lars Rösti die zweite Abfahrt für sich entschieden.



Boisset, der in diesem Winter mit drei Klassierungen in den ersten zehn auch im Weltcup überzeugte und sich im Super-G fürs Finale in Saalbach qualifizierte, hatte in der vergangenen Saison die Europacup-Super-G in Garmisch-Partenkirchen und in Narvik in Norwegen gewonnen. (ram/sda)

Bild: keystone