Dominic Stricker (ATP 258) schafft an den Swiss Indoors die Überraschung und zieht in die 2. Runde ein. Der durch Verletzungen ausgebremste Berner bezwingt die niederländische Nummer 1 Tallon Griekspoor (ATP 35) in 1:06 Stunden 6:4, 6:4.



Stricker, der seine Aufwärtstendenz mit dem Viertelfinal-Einzug in Stockholm letzte Woche schon angedeutet hat, schlug mit seinem starken Service 14 Asse und liess als Aufschläger einzig im letzten Game ansatzweise etwas zu. «Der Service funktionierte gut, ich fühle mich gut, das Niveau ist wieder da», befand der 22-Jährige zufrieden. Erst bevor er nach 1:06 Stunden zum Sieg aufschlug, musste der Schweizer seinerseits die ersten zwei Breakbälle abwehren. Am Ende standen Strickers 22 Winnern nur acht unerzwungene Fehler gegenüber.



Aufgrund einer Rückenverletzung konnte Stricker in dieser Saison erst ab Juni Matches bestreiten, und Anfang Oktober musste er erneut eine kurze Auszeit nehmen. Nun machte er in Basel den ersten Schritt, um den Viertelfinal-Einzug vom Vorjahr zu bestätigen – indem er Tallon Griekspoor die erste Niederlage gegen einen Linkshänder seit 2022 zufügte.



Strickers Gegner in den Achtelfinals ist am Donnerstag der Däne Holger Rune (ATP 14). Der als Nummer 4 gesetzte Finalist von 2022 setzte sich gegen den Chilenen Nicolas Jarry (ATP 34) 6:4, 7:6 (7:3) durch. (nih/sda)