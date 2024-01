Die Formel-1-Weltmeisterschaft hat ab der Saison 2026 eine neue Destination im Kalender. Die Rennserie wird in Zukunft in Madrid auf einem Stadtkurs zu Gast sein. Die Vereinbarung gilt für zehn Jahre.



Geplant ist in Madrid eine Strecke im Nordosten der Stadt. Sie soll rund fünfeinhalb Kilometer lang sein und um das Kongresszentrum und das Messegelände führen.



In Spanien ist die Formel 1 seit 1992 in Montmeló zu Gast. Ob auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya trotz eines Grand Prix in der Hauptstadt weiterhin gefahren wird, steht in den Sternen. (kat/sda)

