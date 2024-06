Die Florida Panthers stehen wie im Vorjahr im Stanley-Cup-Final. Gegner im Final der National Hockey League sind entweder die Edmonton Oilers oder die Dallas Stars.



Den vierten Sieg in der Best-of-7-Halbfinalserie gegen die New York Rangers holten sich die Panthers vor heimischem Publikum. Die Torschützen beim 2:1 hiessen Sam Bennett und Wladimir Tarassenko. Der Kanadier Bennett brachte die Gastgeber kurz vor Ende des ersten Drittels in Führung. In der 50. Minute erhöhte der Russe Tarassenko, der erst im März zum Team aus Florida gestossen war, auf 2:0.



Der Anschlusstreffer für die Rangers durch Artemi Panarin fiel erst 100 Sekunden vor Spielende. Zu diesem Zeitpunkt hatte New Yorks Goalie Igor Schesterkin sein Tor bereits verlassen. Damit war für die Rangers, das beste Team der NHL-Qualifikationsphase, in den Playoff-Halbfinals zum zweiten Mal innert drei Jahren Endstation. Seit 1994 gewannen sie nie mehr den Stanley Cup.



Diese Trophäe noch gar nie gewonnen haben die Panthers, die seit 30 Jahren in der NHL spielen. 1996 unterlagen sie im Final überaus deutlich Colorado (0:4), vor Jahresfrist setzten sich die Vegas Golden Knights in fünf Spielen durch.



In der zweiten Halbfinalserie führt Edmonton gegen Dallas mit 3:2 Siegen. Den Finaleinzug können sich die Kanadier bereits in der Nacht auf Montag mit einem Heimsieg sichern. Das erste Spiel im Stanley Cup ist für Samstag, 8. Juni, terminiert. (sda/con)

Bild: keystone