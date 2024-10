LeBron James. Bronny James.



The father-son duo share the court for the first time together! 👏 pic.twitter.com/93hC7k64gK — NBA (@NBA) October 7, 2024

und sein Sohnschreiben NBA-Geschichte. Als erstes Vater-Sohn-Duo stehen die beiden im Testspiel dergegen die Phoenix Suns gemeinsam auf dem Feld.Für LeBron James waren es bei der 114:118-Niederlage in Palm Desert die ersten Minuten der Vorbereitung, sein Bronny genannter Sohn kam bereits am Freitag erstmals für die Lakers zum Einsatz. Bronny wurde am Sonntag 20 Jahre alt. Sein Vater geht in die 22. Saison seiner Karriere und feiert im Dezember den 40. Geburtstag. LeBron James kam auf 19 Punkte, sein Sohn verfehlte den einzigen Versuch. (abu/sda/dpa)