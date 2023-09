Aarau und Sion gewinnen zum Auftakt in die 9. Challenge-League-Runde auswärts und machen in der Tabelle einen Sprung nach vorne.



Sion siegte gegen Xamax 3:0 und rückte in den 2. Rang vor. Bei den ersten beiden Gegentreffern müssen sich die Spieler von Uli Forte den Vorwurf gefallen lassen, zu wenig energisch eingegriffen zu haben. Sowohl Theo Berdayes (12.) als auch Ali Kabacalman (47.) nutzten ihre Freiheiten, trafen mit Schüssen von der Strafraumgrenze und fügten gemeinsam mit dem eingewechselten Dejan Sorgic (86.) Xamax die dritte Niederlage in Serie zu.



Wil kassierte gegen Aarau die zweite Niederlage in Folge und verpasste den Sprung an die Tabellenspitze. Die Ostschweizer unterlagen vor heimischem Publikum 0:2. Für die Treffer der Gäste verantwortlich zeichneten in der ersten Halbzeit Shkelqim Demhasaj mit einem schönen Schlenzer und im zweiten Umgang Henri Koide nach einem schlimmen Goaliefehler von Nicholas Ammeter. Das Team von Trainer Alex Frei klettert nach dem zweiten Sieg in Folge zumindest vorübergehend auf Platz 5. (dab/sda)

Bild: keystone