Das Comeback von Belinda Bencic nimmt langsam konkretere Formen an. In einem Tweet begrüsst der Schweizer Verband Swiss Tennis die 27-jährige Ostschweizerin zurück im Billie-Jean-King-Cup-Team. Die ehemalige Nummer 4 der Welt, die im April Mutter einer Tochter wurde, trainiert seit einigen Wochen wieder jeweils eine Stunde am Vormittag auf dem Platz und am Nachmittag für die Kondition.



Am Sonntag gab Bencic im «Sportpanorama» von SRF erstmals Einblick in ihren Zeithorizont. «Ich möchte im November im Billie Jean King Cup spielen», erklärte die Team-Weltmeisterin von 2022. Ob sich das zeitlich ausgehen wird, muss sich noch zeigen. Sollte es nicht reichen, um auf dem Platz zu stehen, wird Bencic am 15. und 16. November – und in den Tagen zuvor – in Biel ihre Teamkolleginnen unterstützen. Die Schweiz spielt dann im Weltgruppen-Playoff zuhause gegen Serbien.



Auf jeden Fall peilt Bencic das Australian Open im nächsten Januar an. Allerdings wolle sie noch in diesem Jahr Erfahrungen sammeln, wie es ist, mit Familie zu reisen, erklärte sie im TV-Gespräch weiter.



Ihren letzten wettkampfmässigen Einsatz hatte Bencic vor fast genau einem Jahr in San Diego. (nih/sda)

Bild: keystone