Das Internationale Paralympische Komitee erlaubt russischen Sportlern zumindest unter neutraler Flagge etwas überraschend doch die Teilnahme an den Paralympics im kommenden Sommer in Paris.



Die Generalversammlung in Bahrain sprach sich mit 74:65 Stimmen (bei 13 Enthaltungen) gegen einen Antrag auf vollständige Suspendierung des russischen paralympischen Komitees aus. In einem zweiten Votum stimmte eine Mehrheit von 90 Nationen für eine Verlängerung der Suspendierung um zwei Jahre und einem damit verbundenen Start unter neutraler Flagge. 56 Mitgliedsverbände wollten Russland wieder komplett zulassen. Es gab sechs Enthaltungen.



Die Stadtpräsidentin von Paris, Anne Hidalgo, hatte sich gegen eine Teilnahme von Russinnen und Belarussen an den Sommerspielen ausgesprochen, solange der Ukraine-Krieg noch laufe. Vor der Tagung in Bahrain glaubte man, dass sich diese Haltung knapp durchsetzen werde, nun kippte es. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone