Max Verstappen gewinnt im Red Bull überlegen den Grand Prix von Mexiko und bricht damit Rekorde. Der Niederländer siegt vor Lewis Hamilton im Mercedes und Charles Leclerc im Ferrari.



Im Aautodromo Hermanos Rodriguez war gegen Max Verstappen einmal mehr kein Kraut gewachsen. Der seit drei Wochen als dreifacher Weltmeister feststehende Red-Bull-Fahrer feierte auf der Strecke in Mexiko City seinen dritten Sieg in Folge und den fünften aus den letzten sechs Rennen. Lediglich Lewis Hamilton konnte Verstappens Erfolgsserie in Mexiko 2019 unterbrechen.



Bei seiner jüngsten Triumphfahrt stiess der von Platz 3 losgefahrene Verstappen beim Start nach erfolgreichen Überholmanövern gegen die vor ihm losgefahrenen Carlos Sainz und Pole-Mann Charles Leclerc in den Ferrari an die Spitze vor und blieb auf dem Weg zu einem weiteren Meilenstein in seiner Karriere über die gesamte Distanz unbehelligt. Mit seinem 16. Saisonsieg übertraf Verstappen seinen eigenen Rekord aus dem Vorjahr.



Auf einer Stufe mit Alain Prost



Mit seinem insgesamt 51. Grand-Prix-Sieg zog Verstappen in der Bestenliste mit dem Franzosen Alain Prost gleich. Auf den in diesem Ranking auf Platz 3 geführten Sebastian Vettel fehlen ihm nur noch zwei Siege. Die Lücke nach ganz vorne zu den Rekordweltmeistern Hamilton (103 Siege) und Michael Schumacher (91) ist allerdings noch gross.



Doch Verstappen scheint unersättlich, und er ist derzeit einfach nicht zu bremsen. Mit seinem Rekordsieg sicherte sich der jüngste GP-Sieger in der Geschichte der Formel 1 eine weitere Bestmarke; jene für den grössten Vorsprung beim Gewinn der Meisterschaft. Ein Rekord, der zuvor Sebastian Vettel innehatte. Der Deutsche lag 2013 155 Punkte vor Fernando Alonso. Nun liegt Verstappen drei Grands Prix und ein Sprintrennen vor Schluss schon 251 Punkte vor dem WM-Zweiten Sergio Perez, was zum Rekord reicht.



Perez' Startkollision als Stimmungskiller



Der arg gebeutelte Perez musste in seiner Heimat derweil einen weiteren, ärgerlichen Dämpfer hinnehmen. Verstappens Teamkollege fuhr von Startplatz 5 richtig gut los, verschuldete vor der ersten Kurve dann aber eine Kollision mit Leclerc und schied mit beträchtlichen Schäden an seinem Auto aus.



Am meisten vom Ausfall des Mexikaners profitierte Lewis Hamilton, der im Kampf um Platz 2 in der WM-Wertung den Rückstand auf Perez auch dank der schnellsten Rennrunde um 19 auf 20 Punkte verringerte. Nächstes Wochenende geht es nach Brasilien, wo Perez bei bislang zwölf Starts in São Paulo noch nie einen Podestplatz erreicht hat. (sda)

Bild: keystone