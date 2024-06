Der frühere Topsprinter Christophe Lemaitre entschied sich im Alter von 34 Jahren und nach zahlreichen Verletzungen, seine Karriere zu beenden. Der Franzose, vierfacher Europameister und Medaillengewinner an Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften, war der erste weisse Sprinter, der 100 m in weniger als zehn Sekunden lief.



«Ich habe dieses Jahr alles getan, um an den Sommerspielen in Paris teilzunehmen, nur leider ist es mir nicht gelungen. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich Schwierigkeiten habe, das hohe Niveau wieder zu erreichen, und dass ich aufhören muss», sagte Lemaitre der Nachrichtenagentur AFP und bestätigte damit Rücktrittmeldungen mehrerer Medien.



Die Karriere von Lemaitre, der seit 2018 nicht mehr auf internationaler Ebene lief, war in jungen Jahren von Höhepunkten geprägt. 2010 wurde er mit nur 20 Jahren in Barcelona dreifacher Europameister über 100 m, 200 m und 4x100 m. An den Olympischen Spielen 2016 in Rio sicherte er sich über die halbe Bahnrunde die Bronzemedaille und begleitete die Sprintlegende Usain Bolt auf das Siegertreppchen. (sda/afp)

