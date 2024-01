Die Tour de Suisse 2025 startet in Küssnacht am Rigi, direkt am Vierwaldstättersee. Die Schwyzer Gemeinde war zum letzten Mal im Jahr 1999 Zielort einer Etappe der Schweizer Landesrundfahrt.



Neben der 1. Etappe findet tags zuvor auch die Teampräsentation in Küssnacht statt. Anders als zum Beispiel im letzten Jahr in Einsiedeln wird die achttägige Rundfahrt mit World-Tour-Status im 2025 nicht mit einem Zeitfahren, sondern mit einer herkömmlichen Etappe starten.



Die diesjährige 87. Ausgabe der Tour de Suisse beginnt am 9. Juni in Vaduz und geht am darauffolgenden Sonntag in Villars-sur-Ollon in den Waadtländer Alpen zu Ende. (kat/sda)

Bild: keystone