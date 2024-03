Österreichs Fussball-Nationalspieler Christoph Baumgartner hat beim Länderspiel in der Slowakei Geschichte geschrieben. Der Profi von RB Leipzig traf in Bratislava beim 2:0 bereits nach sieben Sekunden zur Führung für das ÖFB-Team.



Der 24-Jährige erzielte damit nicht nur das schnellste Tor in der Geschichte der österreichischen Auswahl, sondern weltweit in einem Männer-Länderspiel. Davor hatte laut ORF-Angaben Christian Benteke den Rekord gehalten. Der Belgier hatte am 11. Oktober 2016 in der WM-Qualifikation in Faro gegen Gibraltar nach 8,1 Sekunden getroffen.



Für Österreich, das es an der EM in Deutschland mit Frankreich und den Niederlanden zu tun bekommen wird, war es der vierte Sieg in Folge. (sda/dpa)

Bild: keystone