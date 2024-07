Der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer hat den nächsten grossen Auftritt vor sich. Der Schwyzer leitet das Spiel um den UEFA-Supercup zwischen Champions-League-Sieger Real Madrid und Europa-League-Gewinner Atalanta Bergamo. Die Partie findet am Mittwoch, 14. August, in Warschau statt.



An der EM in Deutschland war Schärer zu zwei Einsätzen gekommen. Er leitete die Spiele Slowenien – Dänemark und Portugal – Georgien. (abu/sda)

Bild: keystone