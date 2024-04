Knapp einen Monat nach dem schweren Sturz an der Flandern-Rundfahrt kehrt Marlen Reusser bereits wieder ins Renngeschehen zurück. Die Bernerin fährt ab Sonntag die Vuelta in Spanien. Die dreifache Zeitfahr-Europameisterin sitzt somit schneller wieder im Sattel als zunächst angenommen. Denn die 32-Jährige brach sich beim unverschuldeten Unfall den Kiefer, die beiden Gehörgänge sowie neun Zähne.



«Ich bin selber überrascht, wie schnell ich mich regenerieren konnte», sagte die ausgebildete Ärztin an einem Medientermin. Aus heutiger Sicht sind die beiden grossen Ziele in diesem Jahr nicht gefährdet: An den Olympischen Spielen in Paris und an der Heim-WM in Zürich dürfte Marlen Reusser zum Kreis der Favoritinnen zählen. «Wenn ab jetzt alles richtig läuft, bin ich in Paris sehr, sehr schnell. Theoretisch liegt im Zeitfahren Gold in Reichweite», umschreibt Reusser ihre Ausgangslage. (ram/sda)

Bild: keystone