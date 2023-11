Der FC Thun verpasst den Sprung vorbei am FC Sion an die Spitze der Challenge League. In der 15. Runde kassieren die Berner Oberländer durch zwei späte Gegentore in Nyon mit 2:3 die dritte Saisonniederlage.



Bis in die 83. Minute führt Thun beim Aufsteiger 2:1. Dann wendeten zwei Eingewechselte die Partie: Quentin Fouley traf gut zehn Minuten nach seiner Einwechslung zum 2:2, und Dylan Dugourd war nach nur wenigen Sekunden auf dem Feld in der 87. Minute erfolgreich. Nyon belegt mit zehn Punkten Rückstand auf Thun den 3. Platz.



Am Tabellenende bleibt der FC Schaffhausen. Obwohl ihm zum zweiten Mal in dieser Saison mehr als ein Treffer in einem Spiel gelang, reichte es daheim gegen Neuchâtel Xamax nur zu einem Remis (2:2). (dab/sda)

Bild: keystone