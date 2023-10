Die Schweizer Männer erreichen an der Kunstturn-WM in Antwerpen ihr grosses Ziel und qualifizieren sich für den Teamwettbewerb an den Olympischen Spielen 2024 in Paris.



Nach fünf von sechs Subdivisionen belegen sie den 6. Zwischenrang. Da nur noch vier Nationen im Klassement fehlen, gehören sie sicher zu jenen zwölf Mannschaften, die in Paris dabei sein werden. Es ist für das Schweizer Team der Männer die dritte Olympia-Teilnahme in Serie. Noe Seifert, Florian Langenegger, Christian Baumann, Taha Serhani und Luca Giubellini totalisierten 248,192 Punkte und damit deutlich mehr als beim 4. Rang an den Europameisterschaften im April in Antalya (246,329). (abu/sda)

