Jannik Sinner gewinnt zum dritten Mal ein ATP-Turnier der Kategorie 1000. Der Weltranglisten-Erste schlägt im Final in Cincinnati, Ohio, den Amerikaner Frances Tiafoe in zwei Sätzen.



Sinner siegte bei seiner Hauptprobe auf das am Montag beginnende US Open 7:6 (7:4), 6:2 und beendete damit eine Turnierwoche auf perfekte Weise, obwohl er nicht in bester Verfassung angetreten war. Die Mandelentzündung, die ihn an der Teilnahme an den Olympischen Spielen gehindert hat, ist längst kein Thema mehr. Vielmehr schienen ihm wie in der vorletzten Woche in Montreal Hüftprobleme zu schaffen zu machen.



Der vierte Erfolg im fünften Vergleich mit Tiafoe war Sinners dritter Sieg bei einer ATP-1000-Veranstaltung. Auf dieser Ebene hatte er vor zwölf Monaten schon in Toronto und im vergangenen März in Miami triumphiert. Mit nunmehr fünf gewonnenen Turnieren in diesem Jahr ist der Weltranglisten-Erste auch in dieser Statistik führend. (nih/sda)