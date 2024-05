Jil Teichmann (WTA 199) steht in der Qualifikation für das French Open in der letzten Runde. Die 26-jährige Bielerin besiegte in der 2. Runde die Chinesin Wei Sijia (WTA 190) 6:4, 6:3. Teichmanns letzte Gegnerin auf dem Weg ins Hauptfeld des zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres ist am Freitag die Spanierin Irene Burillo Escorihuela (WTA 280). Vor zwei Jahren erreichte die Schweizer Linkshänderin in Paris mit dem Achtelfinalvorstoss ihr bislang bestes Ergebnis an einem der vier Major-Turniere.

Bild: fxp-fr-sda-rtp

Kein letzter Tanz für Thiem

Dominic Thiem, Finalist der Jahre 2018 und 2019, wird bei seiner Abschiedstour nicht noch einmal im Hauptfeld in Roland Garros aufschlagen. Der 30-jährige Österreicher, der auf Ende Jahr seinen Rücktritt angekündigt hat, scheiterte in der 2. Runde der Qualifikation in zwei Sätzen am Finnen Otto Virtanen. (nih/sda)