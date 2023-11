Der Schweizer Rollstuhl-Leichtathlet Marcel Hug hat zum dritten Mal in Folge und zum insgesamt sechsten Mal den New Yorker Marathon gewonnen und sich so zum alleinigen Rekordsieger erkoren. Der 37-Jährige liess der Konkurrenz auch im «Big Apple» keine Chance und sicherte sich im sechsten Major-Marathon des Jahres den sechsten Sieg – dies hatte vor Hug noch niemand geschafft. Der Thurgauer verpasste in 1:25:29 seinen im Jahr zuvor aufgestellten Streckenrekord um lediglich drei Sekunden.



Einen neuen Streckenrekord gab es hingegen bei den Frauen, wo die Schweiz einen Doppelsieg feierte. Catherine Debrunner pulverisierte bei ihrer Premiere in New York die bisherige Bestmarke in 1:39:32 um mehr als drei Minuten. Hinter der Thurgauerin sicherte sich Manuela Schär mit einem Rückstand von mehr als acht Minuten den zweiten Platz. (ram/sda)

Bild: keystone