Aryna Sabalenka zieht nach einem 7:6 (7:2), 6:4 gegen Coco Gauff wie im Vorjahr ohne Satzverlust in den Final des Australian Open ein. Dort ist die Titelverteidigerin aus Belarus am Samstag die grosse Favoritin.



Coco Gauff spielte bei der Neuauflage des letztjährigen US-Open-Finals zu fehlerhaft, um Sabalenkas 13. aufeinanderfolgenden Sieg in Melbourne zu verhindern. Anders als bei ihrem ersten Grand-Slam-Turniersieg im vergangenen Herbst in New York vermochte die als Nummer 4 gesetzte Amerikanerin diesmal nach dem Verlust des ersten Durchgangs das Blatt nicht mehr zu wenden.



Sabalenka geriet im Startsatz stark in Bedrängnis, als Gauff bei 6:5 zum Satzgewinn aufschlug und 30:0 führte. Doch danach schaffte die ebenfalls ungewohnt fehleranfällige Belarussin die Wende. Nach dem Rebreak legte sie im Tiebreak 4:0 vor - und damit den Grundstein zur erfolgreichen Revanche. (kat/sda)

