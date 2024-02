Malorie Blanc sorgte für den zweiten Schweizer Titelgewinn an der Junioren-WM in Hochsavoyen. Die Walliserin gewann Gold im Super-G. Die vor gut drei Wochen 20 Jahre alt gewordene Blanc holte in Châtel mit dem Sieg nach, was sie tags zuvor in der Abfahrt knapp verpasst hatte. Im Kampf um Gold musste sie sich um eine Hundertstelsekunde der Österreicherin Victoria Olivier geschlagen geben.



Im Super-G sorgte Blanc für klare Verhältnisse; sie distanzierte ihre Konkurrentinnen deutlich. Oliviers Teamkolleginnen Viktoria Bürgler und Nicole Eibl auf den Plätzen 2 und 3 büssten eine knappe halbe beziehungsweise mehr als eine Sekunde ein. (ram/sda)



Livio Hiltbrand verpasste am Tag nach dem Sieg in der Abfahrt seinen insgesamt dritten WM-Titel um gut zwei Zehntel, Silber um einen Hundertstel. Er gewann Bronze. Gold im Gebiet Portes du Soleil mit Stationen in Frankreich und der Schweiz sicherte sich Max Perathoner. Der Südtiroler war in der Abfahrt Dritter geworden. (ram/sda)

Bild: keystone