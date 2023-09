trifft in der Gruppenphase derauf den diesjährigen Finalistenmit Star-Trainer José Mourinho,und. Dies ergab die Auslosung in Monaco.Der Zweitplatzierte der vergangenen Super-League-Saison, der nur im vierten Topf gesetzt war, wird in in der Gruppe G mit den schlecht in die Saison gestarteten Römern und den Meistern aus Tschechien und Moldawien nur ein Team aus einer Top-5-Liga Europas zugelost. Die Genfer dürfen sich also durchaus etwas ausrechnen. Die Gruppenphase im zweithöchsten Europacup-Wettbewerb beginnt am Donnerstag, 21. September, und erstreckt sich über knapp drei Monate. (abu/sda)