Audi has formally confirmed plans to accelerate its takeover of the Sauber #F1 team, ahead of the German manufacturer’s entry into grand prix racing in 2026.



Diegeht vollends in den Besitz desüber. Die Übernahme erfolgt in Schritten. Ursprünglich hatten sie mit einem maximalen Anteil von 75 Prozent an der Sauber Gruppe geplant. Die restlichen 25 Prozent wären dannzumal in den Händen des bisherigen Mehrheitseigners, des milliardenschweren schwedischen Unternehmers F, geblieben.Mit dem Entscheid, das Unternehmen aus Hinwil zur Gänze zu übernehmen, beseitigen die Verantwortlichen von Audi die letzten Zweifel über den auf die übernächste Saison geplanten Einstieg in die Formel 1. Zuletzt hat es immer wieder Gerüchte gegeben, der deutsche Automobil-Konzern werde im Zuge von Umstrukturierungen in der Chefetage auf das vorgesehene Engagement in der wichtigsten Rennserie verzichten.Das Formel-1-Team von Audi wird von zwei Standorten aus operieren. Inin Bayern werden die Motoren gebaut, indas Chassis der Autos. Der derzeit als Geschäftsführer tätigewird in Zukunft offiziell die Rolle des Teamchefs innehaben. (abu/sda)