Mikaela Shiffrin wird in der in zwei Wochen in Sölden beginnenden Weltcupsaison 2024/25 keine Abfahrten bestreiten. «Keine Abfahrten, nicht diese Saison», kündigte der US-Skistar an einem Medientermin ihres Ausrüsters Atomic im österreichischen Bergheim an.



Shiffrin war in der Vorsaison bei einem Sturz in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo hart in den Fangnetzen gelandet. Nach einer sechswöchigen Verletzungspause hatte sie im Kampf um den Gesamtweltcup gegen Lara Gut-Behrami das Nachsehen.



In der kommenden Saison könnte Shiffrin als erste Skirennfahrerin die Marke von 100 Weltcupsiegen knacken. Aktuell steht die 29-jährige Amerikanerin bei 97 Erfolgen - elf vor dem vormaligen Rekordhalter Ingemar Stenmark. Ihr Fokus liege voll auf den Slaloms, den Riesenslaloms und den Super-Gs, von denen sie in diesem Winter alle neun bestreiten will, betonte Shiffrin. (lst/sda)

Bild: keystone