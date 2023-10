Simone Biles musste sich am ersten Tag der Gerätefinals an der Kunstturn-WM in Antwerpen mit einer Silbermedaille begnügen. Am Sprung als grosse Favoritin angetreten, stürzte die 26-jährige Amerikanerin bei ihrer äussert schwierigen Kreation «Biles II», einem Jurtschenko mit gebücktem Doppelsalto rückwärts. Zudem erhielt sie einen halben Punkt Abzug, weil ihr Coach Laurent Landi zur Absicherung auf der Matte stand. Mit dem zweiten Sprung vermochte Biles diese Hypothek nicht mehr wettzumachen. Mit 14,549 verlor sie 0,201 Punkte auf die brasilianische Olympiasiegerin Rebeca Andrade, die zum zweiten Mal nach 2021 an diesem Gerät Weltmeisterin wurde.



Am Stufenbarren, ihrem schwächsten Gerät, klassierte sich Biles im 5. Rang. Am Sonntag hat sie zwei weitere Gelegenheiten, ihre imposante Medaillensammlung an Weltmeisterschaften (21/4/3) zu erweitern. In Antwerpen hat sie neben Silber am Sprung zweimal Gold (Team, Mehrkampf) gewonnen. Den Titel am Stufenbarren sicherte sich die erst 16-jährige Chinesin Qiu Qiyuan. (pre/sda)

Bild: keystone