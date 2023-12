Sion kommt nach zuletzt vier Unentschieden in Folge zu einem Sieg. Gegen Schlusslicht Schaffhausen gewinnen die Walliser vor heimischem Publikum 2:1.



Zur Pause lag das Team von Trainer Didier Tholot noch 0:1 zurück. In der zweiten Halbzeit waren dann aber noch keine 20 Sekunden gespielt, als Ali Kabacalman die Sittener mit einem herrlichen Schlenzer ins Spiel zurückbrachte.



In der 62. Minute machte Dejan Sorgic die Wende perfekt und sorgte für eine gute Ausgangslage, als Leader in die Winterpause zu gehen. Die drei Punkte zurückliegenden Thuner bestreiten ihr letztes Spiel des Jahres am Samstag in Baden.

Bild: keystone

Der Schaffhauser Torhüter Simon Enzler im Duell mit dem Walliser Stürmer Theo Berdayes.



Neuenburg besiegt Aarau

Xamax kam gegen Aarau zum ersten Heimsieg seit dem 11. August. Beim 2:1-Sieg war Franck Surdez der Mann des Spiels. Erst bereitete der U21-Nationalspieler den Führungstreffer durch Zachary Athekame vor, dann erzielte das 2:0 gleich selbst. Die von Alex Frei trainierten Aarauer kamen durch Valon Fazliu kurz vor der Pause zum Anschlusstreffer, für mehr reichte es den Gästen jedoch nicht.



Wil schlägt Stade Nyonnais

Nach neun sieglosen Partien in Serie feierte Wil wieder einen Erfolg. Die Ostschweizer gewannen das Heimspiel gegen Stade Nyonnais auf dramatische Weise 3:2. Die Wiler waren in der zweiten Halbzeit 2:0 in Führung gegangen, mussten bis zur 83. Minute jedoch den Ausgleich hinnehmen. In der 91. Minute fasste sich Captain Kastrijot Ndau ein Herz und schloss von ausserhalb des Strafraums ab. Der Flachschuss des 24-Jährigen ging genau in die Torecke. Mit seinem ersten Treffer der Saison sorgte Ndau für den ersten Liga-Erfolg Wils seit dem 22. September.



