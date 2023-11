Zuerst ein Chaos im Stadion, später die Krise. Brasilien verliert gegen Argentinien 0:1 und zum ersten Mal überhaupt in einer WM-Qualifikation ein Heimspiel. Das Spiel begann mit einer halben Stunde Verspätung, da es auf den Tribünen zu Krawallen gekommen war. Der achtmalige Golden-Ball-Gewinner Lionel Messi glänzte nicht, aber Nicolas Otamendi erzielte für die Albiceleste in der 63. Minute mit einem wuchtigen Kopfball nach einem Eckball den entscheidenden Treffer.



Durch den Sieg im legendären Maracanã in Rio de Janeiro hielt sich Argentinien in der südamerikanischen Qualifikation für die WM 2026 an der Spitze. Das 0:2 in Uruguay vom letzten Donnerstag – der ersten Niederlage seit dem gewonnenen Weltmeistertitel in Katar – wurde bereits vergessen gemacht.



Brasilien hingegen rutschte mit der dritten Niederlage in Folge tiefer in die Krise, nachdem es letzten Monat gegen Uruguay und fünf Tage zuvor in Kolumbien verloren hatte. Die Mannschaft von Trainer Fernando Diniz fiel auf den sechsten Platz zurück, der als letzter Platz die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft bedeutet. (abu/sda)

Bild: keystone