Skirennfahrer Roland Leitinger hat eine Woche nach dem Weltcup-Rennen in Val d'Isère seinen Rücktritt vom aktiven Sport bekanntgegeben. Möglich ist noch ein letzter Auftritt beim Heimrennen in Schladming am 23. Januar.



Als Grund für seinen Rücktritt nannte der 32-jährige Riesenslalom-Spezialist körperliche Probleme, infolge derer er den Anschluss an die Weltspitze nicht mehr gefunden habe.



Grösster Erfolg des Salzburgers war der Gewinn der Silbermedaille bei der WM 2017 in St. Moritz. In 72 Weltcup-Rennen fuhr er zwei Mal aufs Podest.



Dass die Karriere von Leitinger zwischenzeitlich ins Stocken geriet, hatte auch mit einigen schweren Verletzungen zu tun. So erlitt er unter anderem drei Kreuzbandrisse. (kat/sda)

