Zwei Trainingsfahrten sind genug, eine dritte brauche es auf der perfekt präparierten Streif vor den zwei Abfahrten vom Freitag und Samstag nicht, so der Tenor unter den Fahrern in Kitzbühel. Auf das ursprünglich für Donnerstag angesetzte Abschlusstraining wird nach dem kräftezehrenden Programm in Wengen verzichtet.



«Ich begrüsse diesen Entscheid, es sind doch immer sehr anstrengende Tage. Ich werde ausschlafen und zumindest einen lockeren Vormittag verbringen», sagte Niels Hintermann. «Es tut auch dem Kopf mal gut, etwas später aufzustehen und danach kein Einfahren, keine Besichtigung und kein Skitraining zu haben.



Auch Marco Odermatt komme diese Planung entgegen, wie er sagt. Dass seine Stimme noch etwas beschlagen wirke, sei «eher die Folge von Wengen» und keineswegs einer leichten Grippe. Nach seinem zweiten Abfahrts-Sieg am vergangenen Samstag genoss der Nidwaldner die ausgelassene Party-Stimmung im Berner Oberland. Auf die rauschende Feier in Wengen angesprochen sagte Odermatt mit einem Schmunzeln: «Es hat vielleicht nicht für den Körper, aber definitiv für den Geist zur Erholung beigetragen. Ich habe das bis anhin immer so gemacht, und werde es hoffentlich auch in Zukunft so halten.»



Start zu den zwei Hahnenkamm-Abfahrten am Freitag und Samstag ist jeweils um 11.30 Uhr. Am Sonntag kommt in Kitzbühel der Slalom zur Austragung (Start 1. Lauf um 10.30 Uhr). (nih/sda)

Bild: keystone