Am Oberaargauischen in Burgdorf dürfte der Sieg am Nationalfeiertag über den einheimischen Berner Fabian Staudenmann führen. Im Anschwingen greift der Topfavorit mit dem Ostschweizer Gast Domenic Schneider zusammen.



Die Bilanz zwischen dem Berner Überschwinger der vergangenen Saison und dem Ostschweizer Schwergewicht ist ausgeglichen. Drei Mal trafen die beiden aufeinander, es resultierten je ein Sieg und ein Gestellter. Letztmals kam es vor drei Jahren zu diesem Duell. Am Kilchberger legte Staudenmann Schneider auf dem Weg zu seinem prestigeträchtigen Sieg im Anschwingen ins Sägemehl.



Die weiteren Spitzenpaarungen des ersten Ganges lauten: Matthias Aeschbacher gegen Severin Schwander, Matthieu Burger gegen Michael Moser und Philipp Roth gegen Curdin Orlik.



Das Oberaargauische bildet den Auftakt zu drei Schwingfesten in Burgdorf. Elf Jahre nach dem Eidgenössischen finden in der Emmentaler Gemeinde am 3. August das Emmentalische Gauverbandsfest und am 11. August das Berner Kantonale statt. (nih/sda)

