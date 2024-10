Noè Ponti behält auf der Weltcup-Tour in Asien seine Hochform bei. In Singapur gewann er über 100 m Delfin in 48,60 Sekunden und schlug damit mit über einer halben Sekunde Vorsprung vor dem Niederländer Nyls Korstanje an. Er sicherte sich damit die «Triple Crown», nachdem er über diese Distanz vor seinem Sieg in Incheon auch schon in Schanghai dominiert hatte.



Über 100 m Lagen war nur Léon Marchand schneller. Ponti büsste auf Frankreichs Superstar zwar 47 Hundertstel ein, mit 50,39 unterbot er die eigene Schweizer Bestmarke, die er erst anderthalb Wochen zuvor in Schanghai aufgestellt hatte, um 27 Hundertstel.



Thierry Bollin, der zweite Schweizer Vertreter, erreichte über 50 m Crawl mit 22,35 seine zweitbeste je geschwommene Zeit. Im starken Feld reichte dies zu Platz 16.



Am Freitag ist Ponti über 200 m Lagen gemeldet. Bollin wird in seiner Paradedisziplin 50 m Rücken am Start sein. (nih/sda)

Bild: keystone