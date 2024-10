Das Team Neuseeland gewinnt vor Barcelona den 37. America's Cup. Die Titelverteidigung gegen den Herausforderer Grossbritannien gelingt mit 7:2 Siegen in der Finalserie. «Was für ein grossartiger Tag, was für ein grossartiges Team, was für ein grossartiges Gefühl», so der neuseeländische Skipper Peter Burling.



Den ersten Matchball nützte das Team New Zealand am Samstag sofort. Der Titelhalter hatte in der Best-of-13-Serie die ersten vier Regatten alle gewonnen. Die Briten tankten kurz Hoffnung, als sie zwei Regatten hintereinander gewannen und auf 2:4 verkürzen konnten. Am Freitag (2) und am Samstag (1) sicherte sich der Favorit aber den Gesamtsieg. Die Neuseeländer hatten die älteste Trophäe im internationalen Sport bereits 2017 und 2021 gewonnen. Es war der insgesamt fünfte Erfolg für den Inselstaat im Pazifik. (ram/sda)

Bild: keystone