Der Schweizer Internationale Kwadwo Duah glänzte in der Qualifikation zur Champions League als Doppeltorschütze, scheiterte jedoch mit Ludogorez Rasgrad. Der 27-jährige Stürmer verlor mit seinem Team in der dritten Qualifikationsrunde zuhause gegen Karabach Agdam 2:7 nach Verlängerung.



Duah traf in der 13. zum 1:1-Ausgleich und brachte den bulgarischen Meister zehn Minuten später per Penalty sogar in Führung. Diese hielt jedoch nicht lange. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sorgten die Gäste mit zwei Treffern für die neuerliche Wende. Weil das Hinspiel mit einem 2:1-Sieg für Ludogorez geendet hatte, ging es nach einer torlosen zweiten Halbzeit in die Verlängerung. Dort sorgte der Meister aus Aserbaidschan mit gleich vier Goals für die Entscheidung.



Die Playoffs ebenfalls verpasst hat José Mourinho mit Fenerbahce Istanbul. Der 19-fache türkischen Meister, der in der Runde zuvor den FC Lugano eliminiert hatte, schied auf dramatische Art und Weise gegen Lille aus. Ein Eigentor von Lilles Bafodé Diakité brachte den Istanbuler Traditionsverein in der Nachspielzeit in Führung. In der Schlussphase der Verlängerung traf der Kanadier Jonathan David per Penalty zum Ausgleich. Die Franzosen mussten ab der 109. Minute wegen einer Roten Karte in Unterzahl spielen. (ram/sda)

Bild: keystone