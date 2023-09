Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

Der Afrika-Cup 2025 findet in Marokko statt. Der Halbfinalist der letztjährigen WM in Katar bekam von Afrikas Fussball-Verband CAF den Zuschlag, nachdem dieser zuvor Guinea die Gastgeber-Rolle aufgrund fehlender Infrastruktur entzogen hatte. Der nächste Afrika-Cup findet Anfang 2024 in der Elfenbeiküste statt. Ursprünglich hätte das Turnier bereits diesen Sommer über die Bühne gehen sollen, doch wegen der im Land herrschenden Regenzeit beschloss der CAF eine Verschiebung. Die Ausgabe 2027 wird in Kenia, Uganda und Tansania durchgeführt. (ram/sda/afp)

Gennaro Gattuso heisst der neue Trainer von Olympique Marseille. Der 45-jährige Italiener, der 2006 als Spieler Weltmeister wurde und dessen erste Trainerstation 2013 der FC Sion war, hat bei den Südfranzosen gemäss Medienberichten einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit erhalten. Nach mehreren Engagements in seiner Heimat stand der einstige Mittelfeldspieler vergangene Saison bei Valencia an der Seitenlinie, wo er Anfang Jahr entlassen wurde. Gattuso folgt in Marseille auf Marcelino. Der 58-jährige Spanier und der französische Traditionsklubs trennten sich vergangene Woche nach nicht einmal drei Monaten. Nicht aus sportlichen Gründen - Marseille belegte nach fünf Runden Platz 4 -, sondern weil sich das Management mit Drohungen aus der Fanszene konfrontiert sah. (kat/sda)

Gregory Sciaroni bleibt auch in dieser National-League Saison vom Verletzungspech nicht verschont. Der 34-jährige Stürmer in Diensten von Ajoie fällt mehrere Wochen aus. Sciaroni zog sich am Dienstag im Auswärtsspiel in Kloten eine Handverletzung zu, die operativ behandelt werden musste. Über die genaue Art der Verletzung machte sein Klub keine Angaben. Sciaroni, der schon in der Vergangenheit immer wieder von der Gesundheit ausgebremst wurde, wird mehrere Wochen ausfallen. Das Unglück passierte, als er im Mitteldrittel einen Schuss blockierte. (abu/sda)

Astana war für Stan Wawrinka erneut keine Reise wert. Der Waadtländer schied im ATP-Turnier in Kasachstans Hauptstadt wie im letzten Jahr in der 1. Runde aus. Wawrinka unterlag dem Amerikaner Marcos Giron nach zähem Ringen und zwei Stunden und 48 Minuten 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:7 (6:8). Das erste Duell zwischen dem 38-jährigen Routinier und seinem acht Jahre jüngeren Konkurrenten, den Nummern 47 und 82 im Ranking, war geprägt von starken Aufschlags-Leistungen. Keiner der beiden Spieler liess in den drei Sätzen einen Breakball zu. (ram/sda)

Gletscher-Spreng-Vorwürfe und Wachs-Wirren: Im Skizirkus knirscht es

Bauarbeiten am Gletscher, Angst vor willkürlichen Disqualifikationen und der Wunsch nach tiefen Temperaturen. Einen Monat vor dem Start in die neue Skisaison macht vieles Schlagzeilen, nur nicht der Sport. Eine Übersicht.

In einem Monat startet in Sölden die Skisaison. Und Greenpeace regt zur Frage an: Wird für Marco Odermatt und Co. der Gletscher gesprengt? Die heftige Kritik an den Bauarbeiten am Rettenbachgletscher ist aber nicht das einzige Problem, das den Skisport derzeit umtreibt. Was ist da los?