Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré krönen ihre Saison mit EM-Bronze. Die Luzernerin und die Bernerin gewinnen in Den Haag die Partie um Platz 3 gegen Monika Paulikiene/Aine Raupelyte aus Litauen 22:20, 21:14.



Im Spiel um Bronze drehten die Schweizerinnen einen bereits verloren geglaubten Startsatz (18:20) mit vier Punkten in Folge. Von diesem Schock erholten sich die Gegnerinnen nicht. Auch die 1,97 m grosse Aine Raupelyte konnte gegen die Olympia-Fünften von Paris nichts mehr ausrichten.



Am frühen Samstagnachmittag hatten Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré den Halbfinal gegen Svenja Müller und Cinja Tillmann klar verloren. Die Deutschen bezwangen danach im Final Valentina Gottardi/Marta Menegatti aus Italien, die im Viertelfinal das andere Schweizer Duo Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder ausgeschaltet hatten, in zwei Sätzen.



Die Schweizer Frauen holen somit zum fünften Mal in Serie an der EM eine Medaille: Tanja Hüberli und Nina Brunner, die Olympia-Dritten von Paris, hatten in den Jahren 2021 bis 2023 zweimal Gold und einmal Silber gewonnen, 2020 siegten Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder. An den Olympischen Spielen hatten Böbner/Vergé-Dépré eine Medaille trotz starker Leistungen noch verpasst. In Paris war im Viertelfinal Endstation. (nih/sda)