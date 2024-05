Sina Frei muss wegen einer Handfraktur auf die Weltcuprennen in Nove Mesto verzichten, wie ihre Sprecherin mitteilt. Damit sind für die Olympiazweite von 2021 die Sommerspiele in weite Ferne gerückt.



Frei hat sich Anfang Mai beim Bike Revolution in Chur eine Fraktur an der linken Hand zugezogen und trägt eine Spezialschiene. Ein Start beim Weltcup in Nove Mesto sei auch mit Tape nicht realistisch, hiess es in der Mitteilung. In der Mountainbike-Hochburg in Tschechien finden am Samstag und Sonntag die letzten Rennen statt, die noch in die Olympia-Selektion einfliessen.



«Ich bin natürlich extrem traurig, dass ich bei diesem so wichtigen Weltcup nicht dabei sein kann», liess sich die 26-jährige Zürcherin zitieren, im Wissen, dass sie im Kampf um eines der beiden Schweizer Olympia-Tickets für Paris 2024 nun schlechte Chancen hat. «Ich brauche jetzt etwas Zeit und werde mir dann neue Ziele setzen. Die Saison ist noch lang, die Weltmeisterschaften und diverse Weltcup-Rennen stehen noch an», so Frei weiter. (nih/sda)

Bild: keystone