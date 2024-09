Der Berlin Marathon ist in der Kategorie Rollstuhl fest in Schweizer Hand. Marcel Hug und Catherine Debrunner siegen überlegen.



Hug dominierte drei Wochen nach seinem dritten Paralympics-Sieg im Marathon in Folge erneut auch das Rennen in den Strassen Berlins. Den Klassiker über die 42,195 Kilometer in Deutschlands Hauptstadt entschied er zum bereits neunten Mal für sich. Debrunner, an den Spielen in Paris mit fünfmal Gold und einmal Silber die grosse Abräumerin in der Leichtathletik, gewann in Berlin zum dritten Mal hintereinander. (abu/sda)

Bild: keystone