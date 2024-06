Bryan Coquard getting his biggest win in his career. Things you love to see 😍 #TourdeSuisse pic.twitter.com/SPwkNk8eP0 — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) June 10, 2024

Der Franzosehat diegewonnen. Der Fahrer des Teams Cofidis meisterte in Regensdorf den Sprint einer grösseren Gruppe. Coquard siegte in der in Vaduz gestarteten und über 177 km führenden Etappe vor dem Australier Michael Matthews und dem Belgier Arnaud de Lie.Ein Schweizer schaffte es nicht in die Top 10, aber sie waren mitgleich zu dritt in einer Fünfer-Spitzengruppe vertreten. Am Regensberger, rund 10 Kilometer vor dem Ziel, wurde Jenni als letzter Faher eingeholt.Stefan Küng und Mauro Schmid in den Rängen 8 und 9 liegen elf Sekunden hinter dem Belgier. (ram/sda)