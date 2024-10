Nach vierwöchiger Pause beginnt mit dem Grossen Preis der USA die Schlussphase der Formel-1-Saison. Für den Sprint in Austin, Texas, sichert sich der WM-Leader Max Verstappen die Pole-Position.



In der ersten Startreihe neben dem Weltmeister im Red Bull, der die ersten drei Sprintrennen der Saison alle gewonnen hat, steht George Russell. Der britische Mercedes-Fahrer war im entscheidenden Teil des Qualifyings für den Sprint um zwölf Tausendstel langsamer als Verstappen.



Gleich dahinter folgen der Monegasse Charles Leclerc (Ferrari) und der Brite Lando Norris im McLaren, der als Vierter 0,250 Sekunden einbüsste. Verstappens Vorsprung in der Gesamtwertung bei sechs noch ausstehenden GP-Wochenenden beträgt 52 Punkte auf Norris. Durch das Sprintrennen kann ein Fahrer auf dem Circuit in Austin maximal 34 Punkte holen.



Beim in dieser Saison punktelosen Team Sauber war auch in Texas kein Aufwärtstrend ersichtlich. Der Finne Valtteri Bottas fährt zum Sprint von Startplatz 19 los, der Chinese Zhou Guanyu von ganz hinten von Position 20.



Start zum Rennen über rund 100 km ist am Samstag um 20.00 Uhr Schweizer Zeit. Das rund dreimal so lange Hauptrennen findet am Sonntagabend ab 21.00 Uhr statt. (sda)

Bild: keystone