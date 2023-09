An der EM-Endrunde liegt für die Schweizer Volleyballer wie erwartet auch Italien nicht in Reichweite. Sie wissen beim 0:3 in Ancona gegen den Welt- und Europameister allerdings durchaus zu gefallen.



Die Italiener wurden ihrer Reputation als Nummer 1 in Europa zwar letztlich auch gegen den krassen Aussenseiter problemlos gerecht. Zumindest resultatmässig hielten die Schweizer aber lange überraschend gut mit und konnten den Gegner vor allem im zweiten Durchgang, als sie nach zwei abgewehrten Satzbällen plötzlich auf 23:24 herankamen, sogar nervös machen.



Falls Belgien am Dienstag gegen Estland 3:2 gewinnt und dann am Mittwoch gegen die Mannschaft von Nationaltrainer Mario Motta nicht punktet, würde sich die Schweiz sogar noch für die Achtelfinals qualifizieren. Die Chancen für diese Konstellation sind aber gering. (lak/sda)

