Der Beginn der Partie der 10. Runde in der Super League zwischen dem FC Lugano und dem FC Luzern vom Samstag, 10. Oktober, wird von 20.30 Uhr auf 18.00 Uhr vorverlegt. Grund für die Anpassung sind gemäss den Zuständigen der Swiss Football League wie schon bei den Partien von YB in Lugano und dem FCZ in Sion Sicherheitsbedenken aufgrund der fehlenden Rückreisemöglichkeit für die Luzerner Fans mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. (nih/sda)
Sport-News
13-Jährige schwimmt fast Weltrekord +++ Super League zieht nächstes Samstagabendspiel vor
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Früherer Beginn der Partie Lugano – Luzern
Koné für drei, Sylla für zwei Spiele gesperrt
Zwei Spieler von Super-League-Vereinen müssen nach Platzverweisen aussetzen. Sékou Koné von Lausanne-Sport wird für drei, Fodé Sylla vom FC Sion für zwei Partien gesperrt.
Der 20-jährige Koné, Mittelfeldspieler aus Mali, muss in der Meisterschaft wegen «eines groben Foulspiels mit erhöhter Gesundheitsgefährdung» bei der 0:4-Heimniederlage gegen Leader Lugano dreimal zuschauen.
Der gleichaltrige Franzose Sylla, auch er Mittelfeldspieler, wird wegen eines groben Foulspiels beim 1:1 gegen den FC Zürich suspendiert. (nih/sda)
Der 20-jährige Koné, Mittelfeldspieler aus Mali, muss in der Meisterschaft wegen «eines groben Foulspiels mit erhöhter Gesundheitsgefährdung» bei der 0:4-Heimniederlage gegen Leader Lugano dreimal zuschauen.
Der gleichaltrige Franzose Sylla, auch er Mittelfeldspieler, wird wegen eines groben Foulspiels beim 1:1 gegen den FC Zürich suspendiert. (nih/sda)
13-jährige Chinesin nahe am Weltrekord
Die 13-jährige Chinesin Yu Zidi sorgt in Tokio im Rahmen der Asien-Spiele ein weiteres Mal für Furore. Das Ausnahmetalent verpasst über 200 m Lagen den Weltrekord nur knapp.
Im Stadion, in dem vor fünf Jahren die Schwimm-Wettkämpfe der Olympischen Spiele stattfanden, schlug Yu nach 2:06,10 Minuten an und verpasste den Weltrekord um lediglich vier Zehntelsekunden. Die globale Bestmarke hält seit Juni vergangenen Jahres die dreifache Olympiasiegerin Summer McIntosh aus Kanada.
Am Sonntag hatte Yu bereits Gold über 200 m Delfin gewonnen. (nih/sda)
Im Stadion, in dem vor fünf Jahren die Schwimm-Wettkämpfe der Olympischen Spiele stattfanden, schlug Yu nach 2:06,10 Minuten an und verpasste den Weltrekord um lediglich vier Zehntelsekunden. Die globale Bestmarke hält seit Juni vergangenen Jahres die dreifache Olympiasiegerin Summer McIntosh aus Kanada.
Am Sonntag hatte Yu bereits Gold über 200 m Delfin gewonnen. (nih/sda)
De la Fuente bis 2032 Spaniens Nationaltrainer
Spaniens Fussballverband setzt langfristig auf Weltmeistertrainer Luis de la Fuente. Der 65-Jährige erhält nach dem WM-Triumph einen Vertrag bis zum Ende der Europameisterschaft 2032. Das Exekutivkomitee des spanischen Fussballverbands RFEF beschloss die Vertragsverlängerung am Montag bei einer Sitzung in Madrid. Damit soll De la Fuente die Nationalmannschaft durch die nächsten drei grossen Turniere führen.
Der Spanier hatte das Nationalteam 2024 zum EM-Titel geführt. Im Sommer folgte bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika der nächste grosse Erfolg mit dem Gewinn des WM-Titels. De la Fuentes neuer Vertrag umfasst zunächst die EM 2028 in Grossbritannien und Irland. Danach folgen die Heim-WM 2030, die Spanien gemeinsam mit Portugal und Marokko austrägt, sowie die EM 2032 in der Türkei und Italien. (riz/sda)
Der Spanier hatte das Nationalteam 2024 zum EM-Titel geführt. Im Sommer folgte bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika der nächste grosse Erfolg mit dem Gewinn des WM-Titels. De la Fuentes neuer Vertrag umfasst zunächst die EM 2028 in Grossbritannien und Irland. Danach folgen die Heim-WM 2030, die Spanien gemeinsam mit Portugal und Marokko austrägt, sowie die EM 2032 in der Türkei und Italien. (riz/sda)
Frei im Cross-Country wieder einmal geschlagen, aber auf dem Podest
Sina Frei muss sich beim Mountainbike-Weltcup in Soldier Hollow im Cross-Country erstmals seit zwei Monaten geschlagen geben. Als Dritte steigt sie aber erneut auf das Podest.
Frei musste in der Höhenlage des Skiorts Soldier Hollow in der vierten von sechs Runden ein Duo ziehen lassen, das bis zum Ende ungefährdet blieb. Am Ende setzte sich die Italienerin Martina Berta zum zweiten Mal nach dem Heimrennen in La Thuile durch.
Der Kampf um den Gesamtsieg im Weltcup bleibt damit vor der letzten Station Lake Placid in drei Wochen offen – mit noch immer klaren Vorteilen bei Jenny Rissveds. Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin von 2025 hat bereits alles gewonnen in ihrem Sport, ausser eben die Weltcup-Gesamtwertung. Nun weist die Schwedin nach einem 8. Platz noch immer sehr komfortable 220 Punkte Vorsprung auf.
Die Schweizer Männer verpassen beim Cross-Country-Rennen in Soldier Hollow die Top 10 knapp. Luca Schätti fährt trotz eines Sturzes auf Platz 11 und klassiert sich unmittelbar vor Fabio Püntener. (sda/riz)
Frei musste in der Höhenlage des Skiorts Soldier Hollow in der vierten von sechs Runden ein Duo ziehen lassen, das bis zum Ende ungefährdet blieb. Am Ende setzte sich die Italienerin Martina Berta zum zweiten Mal nach dem Heimrennen in La Thuile durch.
Der Kampf um den Gesamtsieg im Weltcup bleibt damit vor der letzten Station Lake Placid in drei Wochen offen – mit noch immer klaren Vorteilen bei Jenny Rissveds. Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin von 2025 hat bereits alles gewonnen in ihrem Sport, ausser eben die Weltcup-Gesamtwertung. Nun weist die Schwedin nach einem 8. Platz noch immer sehr komfortable 220 Punkte Vorsprung auf.
Die Schweizer Männer verpassen beim Cross-Country-Rennen in Soldier Hollow die Top 10 knapp. Luca Schätti fährt trotz eines Sturzes auf Platz 11 und klassiert sich unmittelbar vor Fabio Püntener. (sda/riz)
Pedro Acostas erster Sieg
Der Spanier Pedro Acosta gewann – endlich – sein erstes MotoGP-Rennen. Der 22-Jährige setzt sich nach fünf Podestplätzen allein in dieser Saison am Grossen Preis von Österreich in Spielberg durch.
Im 56. MotoGP-Rennen schaffte Acosta endlich den ersten Sieg. KTM feierte in Spielberg den ersten Heimsieg seit fünf Jahren. Jorge Martin, der WM-Leader und Sprintsieger vom Samstag, wurde Zweiter. Marco Bezzecchi komplettierte das Podest. Marc Marquez, der erste Verfolger von Jorge Martin in der WM-Wertung, kam über Platz 5 nicht hinaus und büsst weiter an Terrain ein. (abu/sda)
Im 56. MotoGP-Rennen schaffte Acosta endlich den ersten Sieg. KTM feierte in Spielberg den ersten Heimsieg seit fünf Jahren. Jorge Martin, der WM-Leader und Sprintsieger vom Samstag, wurde Zweiter. Marco Bezzecchi komplettierte das Podest. Marc Marquez, der erste Verfolger von Jorge Martin in der WM-Wertung, kam über Platz 5 nicht hinaus und büsst weiter an Terrain ein. (abu/sda)
Lausanne-Ouchy bleibt ungeschlagen
Stade Lausanne-Ouchy steht weiter ungeschlagen an der Spitze der Challenge League. Obwohl der Leader in der zweiten Halbzeit nur noch zu zehnt spielte, holte er am Sonntag auswärts in Yverdon einen Punkt (0:0).
Der Platzverweis von Théo Bouchlarhem in der 53. Minute wegen einer Gelb-Roten Karte konnte SLO nicht daran hindern, seine Ungeschlagenheit im letzten Spiel vor der Länderspielpause zu bewahren. Nach neun Spieltagen steht die von Dalibor Stevanovic trainierte Mannschaft bei sechs Siegen und drei Unentschieden. (abu/sda)
Der Platzverweis von Théo Bouchlarhem in der 53. Minute wegen einer Gelb-Roten Karte konnte SLO nicht daran hindern, seine Ungeschlagenheit im letzten Spiel vor der Länderspielpause zu bewahren. Nach neun Spieltagen steht die von Dalibor Stevanovic trainierte Mannschaft bei sechs Siegen und drei Unentschieden. (abu/sda)
Ein Weltrekord und eine persönliche Bestleistung
Die Kenianerin Agnes Ngetich stellte in 1:05:15 Stunden einen Halbmarathon-Weltrekord auf und holte so an den Strassenlauf-Weltmeisterschaften in Kopenhagen ihren zweiten WM-Titel in diesem Jahr. Ngetich hält nun drei Weltrekorde: zu den zwei Rekorden über 10 km (28:46 Minuten in gemischten Rennen und 29:27 in Frauenrennen) kommt nun die Leistung von Kopenhagen dazu.
Die Schweiz war in Kopenhagen durch die 24-jährige Oria Liaci vom CABV Martigny vertreten. Liaci verlor genau fünf Minuten auf die Siegerin, lief in 1:10:15 Stunden aber eine persönliche Bestleistung, was ihr zu Platz 29 unter 107 Teilnehmerinnen verhalf. (abu/sda)
Die Schweiz war in Kopenhagen durch die 24-jährige Oria Liaci vom CABV Martigny vertreten. Liaci verlor genau fünf Minuten auf die Siegerin, lief in 1:10:15 Stunden aber eine persönliche Bestleistung, was ihr zu Platz 29 unter 107 Teilnehmerinnen verhalf. (abu/sda)
Keller und Frei in den USA auf dem Short-Track-Podest
Die Schweizer Mountainbikerinnen fahren auch bei Weltcup-Premiere in Soldier Hollow im US-Bundesstaat Utah auf das Podest. Alessandra Keller wird im Short Track Zweite, Sina Frei Dritte.
Keller und Frei duellierten sich am Samstag im Sprint um den 2. Platz. Frei, als Welt- und Europameisterin sowie Weltcupsiegerin zuletzt in Les Gets die Frau der Stunde, hatte zwar das Nachsehen, konnte sich aber darüber freuen, dass sie ihre Führung in der Disziplinenwertung im zweitletzten Rennen der Saison ausbaute. Jolanda Neff rundete das gute Schweizer Abschneiden mit Rang 9 ab. (abu/sda)
Keller und Frei duellierten sich am Samstag im Sprint um den 2. Platz. Frei, als Welt- und Europameisterin sowie Weltcupsiegerin zuletzt in Les Gets die Frau der Stunde, hatte zwar das Nachsehen, konnte sich aber darüber freuen, dass sie ihre Führung in der Disziplinenwertung im zweitletzten Rennen der Saison ausbaute. Jolanda Neff rundete das gute Schweizer Abschneiden mit Rang 9 ab. (abu/sda)
Schweizer Davis-Cup-Team unterliegt in Brasilien
Das Schweizer Davis-Cup-Team muss seine Ambitionen auf die Teilnahme an der Finalrunde 2027 auf schnellstem Weg begraben. Jakub Paul und Dominic Stricker schaffen in Brasilien die Überraschung im Doppel nach den verlorenen Einzeln nicht.
Paul/Stricker unterlagen dem eingespielten brasilianischen Doppel Orlando Luz/Rafael Matos in Rio de Janeiro 6:7 (1:7), 2:6. Nach der dritten Partie des Nationenduells liegen die Schweizer damit mit 0:3 Siegen unaufholbar im Hintertreffen. (abu/sda)
Paul/Stricker unterlagen dem eingespielten brasilianischen Doppel Orlando Luz/Rafael Matos in Rio de Janeiro 6:7 (1:7), 2:6. Nach der dritten Partie des Nationenduells liegen die Schweizer damit mit 0:3 Siegen unaufholbar im Hintertreffen. (abu/sda)
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